Durante un comizio, un sostenitore ha rivolto un attacco diretto al ministro Nordio e alla giudice Bartolozzi, invitando gli ascoltatori a votare sì per eliminare la magistratura, definendola un'istituzione pilotata e composta da

"Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione". Sono le parole della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione di sabato scorso all'emittente siciliana Telecolor. La frase è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi, ma è stata l'occasione per la sinistra per attaccare lei e soprattutto il ministro Nordio. Ecco come è andata. Cucchi aveva chiesto alla capo di gabinetto perché il governo "ha tutto questo interesse per il processo penale", quanto le maggiori criticità sono nel civile.

© Ilgiornale.it - Attacco a Nordio, tutti contro la Bartolozzi

