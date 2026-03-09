Nel decimo giorno di guerra nel Golfo, si segnalano attacchi con droni sul Bahrain e esplosioni ad Abu Dhabi. Nonostante le scuse del presidente iraniano rivolte ai Paesi vicini, le operazioni militari continuano a coinvolgere gli Stati della regione, con responsabilità attribuite a Teheran. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra non si placa. Nonostante le scuse rivolte ai Paesi vicini dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il conflitto entra nel suo decimo giorno con una nuova ondata di attacchi contro gli Stati del Golfo, attribuiti a Teheran. Un’escalation che riaccende l’allarme sulla sicurezza delle rotte energetiche e spinge al rialzo i prezzi del petrolio, alimentando anche i timori di un allargamento duraturo della crisi in Medio Oriente. In Bahrain almeno 32 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in condizioni gravi, dopo un attacco con droni che ha colpito la zona di Sitra, circa cinque chilometri a sud della capitale Manama. Secondo il National Communication Centre del regno, i velivoli senza pilota hanno raggiunto aree residenziali situate vicino a infrastrutture energetiche, causando «danni significativi». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Attacchi nel Golfo nel decimo giorno di guerra: droni su Bahrain, esplosioni ad Abu Dhabi

