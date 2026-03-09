Atalanta-Bayern | il 1973 Beckenbauer e la sconfitta 2-0

Martedì sera si terrà la prima partita ufficiale tra l'Atalanta e il Bayern Monaco, ma le due squadre si sono già affrontate in passato. Nel 1973, Beckenbauer e il Bayern vinsero 2-0 in una partita che rimane nella memoria di chi seguì quegli incontri. Questa sarà la prima sfida con un valore competitivo in ambito ufficiale.

Martedì sera si giocherà la prima sfida ufficiale tra Atalanta e Bayern Monaco, ma le due squadre si sono già incontrate in passato. Quella precedente risale al 1973, una giornata di Sant’Alessandro a Bergamo, quando l’Atalanta era appena retrocessa in Serie B e il Bayern aveva mezza nazionale tedesca in campo. In quell’amichevole del 26 agosto 1973, disputato all’allora Comunale, il risultato finale fu 2-0 per i bavaresi. Il vantaggio arrivò da Franz Beckenbauer, mentre Uli Hoeness segnò il gol del raddoppio. La presenza di questi giocatori era cruciale: se avessero disertato, l’ingaggio versato dall’Atalanta sarebbe stato dimezzato. La serata estiva iniziò con ritardo alle 21:15, ma la pioggia caduta poco prima rese l’atmosfera piuttosto fresca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

