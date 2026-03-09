Asti | gelosia sfocia in coltellata arrestato il giovane aggressore

Asti, Piazzale Manina: un giovane di 22 anni è stato ferito al petto da un coltellata durante una lite per motivi di gelosia. L’aggressore, un uomo della stessa età, è stato arrestato poco dopo l’incidente. La polizia ha effettuato i rilievi e ha portato il giovane aggressore in caserma. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un giovane di ventidue anni giaceva ferito nel cuore di Asti, in Piazzale Manina, dopo un'aggressione con arma bianca scatenata da una lite per gelosia. I Carabinieri hanno identificato e arrestato immediatamente il presunto autore dei fatti, un cittadino albanese di ventun anni residente da tempo nella città. La cronaca si è accesa nel primo pomeriggio del 7 marzo, quando la tensione tra due giovani ha sfociato in violenza fisica. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'aggressore sul posto, sequestrando l'arma utilizzata per colpire la vittima al ventre e al volto. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale con codice rosso, mentre l'autore dei fatti è stato tradotto al carcere di Alessandria.