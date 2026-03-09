Assistenza sanitaria la Consulta respinge il ricorso dello Stato | Schifani Più prestazioni ambulatoriali per i cittadini

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso dello Stato contro una norma approvata dalla Regione siciliana, che prevede un incremento delle risorse destinate all’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata. Il presidente della regione ha commentato che questa decisione consente di offrire più prestazioni ambulatoriali ai cittadini. La sentenza si riferisce a una disputa legale tra il governo centrale e la regione sulla ripartizione delle risorse nel settore sanitario.

Confermata la legittimità della norma regionale che stanzia 15 milioni il servizio. Il presidente della Regione: "Ridurremo i tempi di attesa" La Corte costituzionale respinge il ricorso del governo nazionale e dà ragione alla Regione siciliana sulla norma che prevede un aumento delle risorse per l'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata. La decisione riguarda l'articolo 6 della legge regionale 26 del 2025 con cui sono stati stanziati 15 milioni di euro destinati a incrementare le tariffe di alcune prestazioni sanitarie. Secondo il presidente della Regione Renato Schifani si tratta di "un risultato importante per la Regione Siciliana e per l'azione del mio governo".