La prima nazionale dello spettacolo Fratello Sole Sorella Luna si svolge oggi, lunedì 9 marzo 2026, nella città di Assisi. L’evento segna l’esordio ufficiale del progetto che unisce arte e spiritualità nel cuore dell’Umbria. Le trasmissioni televisive registrano un momento unico dove il palinsesto si apre a una proposta culturale di rilevanza nazionale. L’iniziativa rappresenta un punto di svolta per la programmazione italiana, offrendo ai telespettatori un contenuto che va oltre i soliti formati d’intrattenimento. I dati degli ascolti indicano come gli italiani stiano cercando esperienze più profonde e significative attraverso lo schermo. La scelta di Assisi non è casuale: il luogo diventa parte integrante della narrazione stessa dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi ospita la prima nazionale: arte e spiritualità in diretta

Articoli correlati

Celebrazioni per San Francesco. Cultura e spiritualità ad Assisi per la prima ostensione pubblicaOltre alla prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco in programma dal 21 febbraio al 22 marzo, la comunità dei...

Napoli. Scampia ospita il 70° Congresso Nazionale SIGG: “Liberi e longevi” tra scienza e arte urbanaScampia si prepara ad accogliere il 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che si terrà presso il Polo...

Tutti gli aggiornamenti su Assisi ospita

Temi più discussi: VENERAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI DI SAN FRANCESCO: CIRCA CENTOMILA PELLEGRINI NELLA PRIMA SETTIMANA; Potevo avere tutto: Francesco raccontato attraverso la Fame; Assisi ospita il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace Sui Passi di Francesco; Prima Nazionale ad Assisi – Fratello Sole Sorella Luna. 5 marzo 2026, Teatro Lyrick.

San Francesco d’Assisi: per la prima volta ostensione pubblica delle sue spoglie dal 22 febbraio al 22 marzo 2026Per la prima volta nella storia, le spoglie mortali di san Francesco d’Assisi saranno visibili ai fedeli in un’ostensione pubblica prolungata. L’annuncio è stato dato oggi, giorno della festa del ... agensir.it

Le spoglie di San Francesco d’Assisi saranno esposte al pubblico per la prima volta nel 2026In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il suo corpo verrà esposto alla venerazione dei fedeli dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 nella Basilica di Assisi. Si tratta di un ... ilmattino.it

Nel cuore del centro storico di Assisi, fino al 22 marzo 2026, il Palazzo Monte Frumentario ospita lo spettacolo teatrale “Potevo avere tutto”, scritto e interpretato da Daniele Ridolfi. In scena nel tempo dell’ostensione 2026, il lavoro propone uno sguardo origina - facebook.com facebook