Le aziende agricole dell’Emilia-Romagna devono rispettare nuove procedure burocratiche per la campagna assicurativa del 2026. Entro il 22 aprile, devono delegare obbligatoriamente al CAA la gestione delle pratiche assicurative. Questa scelta è richiesta per poter accedere ai contributi previsti per il settore agricolo. La modifica riguarda tutti gli operatori coinvolti nelle coperture assicurative per l’annata 2026.

La campagna assicurativa agricola del 2026 impone nuove procedure burocratiche che le aziende dell’Emilia-Romagna devono rispettare per accedere ai contributi. Confagricoltura Piacenza segnala che la stipula delle polizze richiede ora una delega preventiva presso il Centro di Assistenza Agricola, con scadenze precise fissate entro il 22 aprile prossimo. Questa novità operativa modifica sostanzialmente il modo in cui i produttori gestiscono la copertura dei rischi climatici e produttivi nel distretto agricolo. L’urgenza della situazione emerge chiaramente dalle indicazioni fornite da Marco Piacentini, responsabile dell’ufficio gestione danni e calamità, che sottolinea come il rispetto di questi nuovi adempimenti sia condizione necessaria per garantire la corrispondenza tra il piano colturale dichiarato e i certificati assicurativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assicurazioni 2026: delega obbligatoria al CAA entro il 22

Articoli correlati

Assicurazioni: giovedì parte l’arbitro. Tutela rapida per i clienti. Decisioni entro 180La data è ufficiale: giovedì 15 gennaio parte l’arbitroassicurativo, strumento per risolvere le controversie fraclienti e compagnie in maniera veloce...

200 posti al Job Talent Day: candidati entro il 22 marzoIl 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day.

Altri aggiornamenti su Assicurazioni 2026 delega obbligatoria...

Stipula assicurazioni, nel 2026 nuovi adempimenti per le aziende agricoleCon l’avvio della campagna assicurativa 2026, il Ministero e AGEA hanno introdotto nuovi adempimenti a carico delle aziende agricole. La conoscenza e il ... piacenzasera.it

Assicurazione RUP e dirigenti: obbligo polizza negli appalti pubbliciDal 22 gennaio 2026, la gestione degli appalti pubblici richiede una tutela assicurativa preventiva obbligatoria. È infatti entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità ... pmi.it