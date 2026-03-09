Assaltano un locale di via Gramsci un grosso sasso per sfondare la vetrata

Nella notte, in via Gramsci, un gruppo di persone ha tentato di forzare la vetrina di un negozio utilizzando un grosso sasso. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto un locale che è stato preso di mira da un tentativo di furto con scasso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Un nuovo tentativo di spaccata nella notte. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Gramsci, dove è stato preso di mira un negozio. I malviventi hanno tentato di sfondare la vetrata d'ingresso con un mattone. Il colpo non è andato a buon fine ma i danni sono stati comunque rilevanti. La vetrata è stata infatti danneggiata, dopo il lancio del mattone, poi abbandonato davanti al locale. La segnalazione arriva da Parma Indecorosa. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Fidenza, notte di follia fuori dalla caserma: 18enne tenta l’irruzione e aggredisce i militari. Arrestato... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

