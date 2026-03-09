Asl Salerno | 400 infermieri negli uffici la Procura interviene

La Asl di Salerno ha impiegato 400 infermieri negli uffici amministrativi, una decisione che ha portato il Nursind a inviare una segnalazione ufficiale ai Carabinieri, alla Procura e all’Ordine degli Infermieri. La denuncia riguarda l’utilizzo considerato improprio del personale sanitario in ruoli non clinici. La Procura ha avviato un procedimento per verificare la vicenda.

Il Nursind di Salerno ha inviato una segnalazione formale ai Carabinieri, alla Procura e all'Ordine degli Infermieri per denunciare l'utilizzo improprio del personale sanitario. Centinaia di professionisti sono attualmente impiegati in uffici amministrativi invece che nell'assistenza diretta ai pazienti. La situazione riguarda 187 infermieri e 213 operatori socio-sanitari dell'Asl Salerno. Questa discrepanza crea un paradosso: mentre i reparti ospedalieri soffrono di carenza di personale critico, oltre quattrocento unità professionali risultano distaccate dalle corsie. Biagio Tomasco, segretario territoriale del sindacato, sottolinea l'inaccettabilità morale ed economica di tale disparità.