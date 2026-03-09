Asimmetrie di potere e avvocatura femminile | il convegno a Lecce

A Lecce si è svolto un convegno dedicato alle donne nella professione forense e alle relazioni di potere all’interno del sistema giudiziario. L’evento ha visto la partecipazione di avvocate e professionisti che hanno discusso delle sfide e delle dinamiche di genere nel mondo legale. La giornata ha avuto come obiettivo quello di analizzare il ruolo femminile nel settore giudiziario e il contributo delle donne in ambito istituzionale.

LECCE – Una giornata di riflessione istituzionale e culturale che mette al centro il contributo delle donne nella professione forense e nella costruzione di un sistema giudiziario più equo. È quanto si propone il convegno "Dinamiche di potere asimmetrico tra uomini e donne. Il contributo dell'Avvocatura femminile nella Giustizia e per la Giustizia", in programma oggi, lunedì 9 marzo, dalle 15.30 alle 19 nell'aula magna del tribunale di viale Michele de Pietro a Lecce. L'iniziativa è promossa dal Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Lecce, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, e gode del patrocinio del Consiglio nazionale forense.