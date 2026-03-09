Asfalto dissestato scattano i limiti a 30 km h su tre strade provinciali

L'amministrazione ha disposto limiti di velocità a 30 kmh su tre strade provinciali nei territori di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni. La decisione riguarda tutte le categorie di veicoli, sia a due che a quattro ruote, a causa dello stato dissestato del manto stradale che rende pericolosa la circolazione. Le nuove restrizioni sono in vigore da subito.

Nei territori di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni, sono istituiti limitazioni alla velocità massima a 30 chilometri orari per tutti i veicoli, sia a due ruote che a quattro ruote, a causa del fondo stradale che non consente di assicurare la percorribilità in condizioni.