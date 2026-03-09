Ascolti tv Imma Tataranni parte bene sprofonda Chi vuol essere Milionario

Gli ascolti televisivi dell’8 marzo mostrano che Imma Tataranni ha registrato una partenza forte, mentre Chi vuol essere Milionario ha registrato un calo significativo. I dati raccolti indicano le performance delle due trasmissioni sulla base di pubblico e visualizzazioni, con Imma Tataranni che si è posizionata in testa e Chi vuol essere Milionario che ha subito una flessione. La giornata televisiva si è conclusa con questi risultati.

I dati degli ascolti tv dell'8 marzo assegnano la vittoria a Imma Tataranni: ecco tutti i dati tra top e flop della domenica Gli ascolti tv dell’8 marzo assegnano la vittoria a Imma Tataranni 5: parte bene la nuova stagione contro Chi vuole essere Milionario. Verissimo, parlano i figli di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno: ‘Papà mi disse solo: fuggi!’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

