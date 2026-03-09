Ascolti tv Imma Tataranni parte bene sprofonda Chi vuol essere Milionario

Gli ascolti televisivi dell’8 marzo mostrano che Imma Tataranni ha registrato una partenza forte, mentre Chi vuol essere Milionario ha registrato un calo significativo. I dati raccolti indicano le performance delle due trasmissioni sulla base di pubblico e visualizzazioni, con Imma Tataranni che si è posizionata in testa e Chi vuol essere Milionario che ha subito una flessione. La giornata televisiva si è conclusa con questi risultati.

I dati degli ascolti tv dell'8 marzo assegnano la vittoria a Imma Tataranni: ecco tutti i dati tra top e flop della domenica Gli ascolti tv dell'8 marzo assegnano la vittoria a Imma Tataranni 5: parte bene la nuova stagione contro Chi vuole essere Milionario. Un ritorno di successo per Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera protagonista della fiction di Rai: ieri sera - nella giornata dell'8 marzo - è partita la quinta stagione che sarà anche l'ultima. Il personaggio interpretato dalla pugliese Vanessa Scalera