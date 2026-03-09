Ascolti tv i dati dell’8 marzo 2026

Nella serata dell’8 marzo 2026, la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” trasmessa su Rai 1 ha registrato una buona audience, totalizzando 3 milioni di spettatori. La rete pubblica ha ottenuto risultati positivi con questa serie, mentre altri canali hanno registrato dati diversi. La serata televisiva del giorno si è conclusa con numeri che indicano un buon riscontro per la programmazione della Rai.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, su Rai 1, la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 porta a casa 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share. Poi, in onda su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo registra 1.577.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Divorzio a Las Vegas si ferma a 437.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.215.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open, Presadiretta ottiene 732.000 spettatori pari al 4.1%.. Su Rete4 Fuori dal Coro ottiene 647.000 spettatori (5.2%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua raggiunge 605.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su 361magazine.com

