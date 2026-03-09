Ascolti TV 9 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di lunedì 9 marzo 2026. I numeri ufficiali sono stati diffusi questa mattina e riguardano le trasmissioni più viste di ieri sera. La giornata televisiva si è conclusa con risultati che riflettono le preferenze del pubblico in quel momento. I dati forniscono una panoramica chiara degli ascolti di ieri sera senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

Ascolti TV 9 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 9 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 9 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 9 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 9 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima...

