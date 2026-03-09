La 40ª edizione degli ASC Awards si è svolta al Beverly Hilton, organizzata dall’American Society of Cinematographers. Durante la serata, la fotografia di

L’American Society of Cinematographers ha celebrato la 40ª edizione degli ASC Awards al Beverly Hilton, confermando il talento visivo dietro le opere più acclamate dell’anno. A spuntarla nella categoria principale, quella riservata al Theatrical Feature Film, è stato Michael Bauman per il suo straordinario lavoro dietro la macchina da presa in One Battle After Another. La vittoria di Bauman acquisisce un peso specifico notevole in vista dell’imminente notte degli Oscar, in programma il prossimo 15 marzo. Il direttore della fotografia ha superato una cinquina di altissimo profilo che comprendeva Autumn Durald Arkapaw (Sinners), Darius Khondji (Marty Supreme), Dan Laustsen (Frankenstein) e Adolpho Veloso (Train Dreams). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - ASC Awards 2026: la fotografia di One Battle After Another trionfa ai premi dei direttori della fotografia

