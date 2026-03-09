Artigianato innovativo il progetto di Lisca Bianca e Oltresenso per i ragazzi svantaggiati e non vedenti

Cinque ragazzi coinvolti nel servizio sociale per i minorenni e cinque non vedenti hanno partecipato a un progetto di artigianato innovativo promosso dall’associazione Lisca Bianca e Oltresenso. Durante le attività, hanno condiviso competenze e si sono aiutati a vicenda, creando un percorso di formazione e integrazione sociale. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione attraverso la collaborazione e l’apprendimento pratico.

Si sono aiutati a vicenda e hanno condiviso le loro competenze. Cinque ragazzi del servizio sociale per i minorenni e cinque non vedenti hanno partecipato insieme al progetto "Artigianato innovativo – percorsi di formazione e integrazione sociale" dell'associazione Lisca Bianca e della cooperativa Oltresenso. Durante il percorso, da settembre a febbraio, i ragazzi hanno avuto modo di apprendere tecniche di falegnameria e 3D e prendere parte alla progettazione e alla realizzazione di oggetti che oggi arredano il bar al buio dell'istituto dei ciechi Florio-Salamone. Ci sono monumenti, simbolo della città come il castello della Zisa e la Cattedrale, riprodotti in rilievo per permettere alle persone non vedenti e ipovedenti di percepire i volumi, le proporzioni e i dettagli artistici tramite il tatto.