Artigianalità e lavoro il ruolo prezioso e insostituibile dell’arte manuale

Nel bilancio sociale 2024 di Slow Food Italia, si evidenzia come l’artigianalità e il lavoro manuale rappresentino elementi fondamentali, non solo per la produzione, ma anche come rete di relazioni e responsabilità condivise. La relazione tra queste pratiche e il valore collettivo viene sottolineata nel documento, che mette in luce il ruolo prezioso e insostituibile di queste attività nel contesto sociale.

NEL BILANCIO sociale 2024, rilasciato la scorsa estate, Slow Food Italia ha scelto di mettere al centro il lavoro, inteso non solo come attività professionale, ma anche come rete di relazioni, responsabilità condivise e opportunità di crescita collettiva. Il lavoro, dunque, è la chiave di lettura dell’intero documento, lo strumento per misurare il valore generato e restituito alla comunità. All’interno di questo quadro trova spazio anche Slow Fiber, rete di imprese tessili e dell’arredo che, dal 2022, ispirandosi ai principi di Slow Food, promuove un modo diverso di produrre: buono, sano, pulito, giusto, durevole e bello. "Il lavoro, per chi opera nel tessile, è prima di tutto il valore del saper fare – spiega il fondatore della rete, Dario Casalini –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'arte del cappello dal 1914. La storia del costume passa anche dai copricapi: "Il segreto? L'artigianalità"Tra le realtà che raccontano una tradizione, in una stradina del centro di Como, a pochi passi dal lago c'è la Cappelleria Melegari.

Un manuale per capire la finanza: "Impariamo l'arte del risparmio"

