arsenale a due teste su cosa poggia la strategia stand off iraniana

L’Iran adotta una strategia definita “bicefala” in risposta agli attacchi recenti delle forze armate statunitensi e israeliane. La sua tattica si basa su un approccio asimmetrico, con azioni coordinate da due fronti distinti. La scelta del termine evidenzia la complessità e l’articolazione di questa strategia, che si sviluppa in modo indipendente ma sinergico. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

"Bicefala" è il termine da scegliere se si vuole descrivere con una sola parola la strategia asimmetrica adottata dall'Iran dopo che, dieci giorni fa, il Paese sciita è stato attaccato dalle forze armate di Stati Uniti e Israele. Non disponendo di capacità militari sofisticate come quelle dei propri avversari, Teheran ha deciso di affidarsi quasi esclusivamente ad un arsenale stand-off (termine con cui si indicano munizioni a lunga gittata e con guida di precisione lanciate da una distanza di sicurezza al di fuori della portata delle difese aeree nemiche) basato su due grandi pilastri, ovvero la componente missilistica e quella dei droni kamikaze.

