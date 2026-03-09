Arriva la Primavera alla libreria per ragazzi La Casa sul’Albero di Arezzo

Arezzo, 9 marzo 2026 – Ricco il calendario degli appuntamenti di marzo, tutti dedicati alla Primavera che sta arrivando, alla libreria per ragazzi La Casa sul'Albero di Arezzo. Letture, storie ed atelier per accogliere il tepore e salutare il freddo dell'inverno. «Insieme all'avvento della primavera festeggiamo un altro importante arrivo in libreria, quello della nuova avventura della nostra amica Pruzzi Puzzetta che non poteva non festeggiare con noi questo traguardo». Tre appuntamenti per entrare nelle atmosfere della primavera, la stagione del risveglio e della rinascita, attraverso i libri e le storie. Raggi di sole, giardini fioriti, uccellini protagonisti di attività pensate per i più piccoli e gli adulti che li accompagnano.