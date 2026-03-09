Arriva la polizia e scaricano la droga nel water Nel magazzino dello spaccio trovata pure una pistola

La polizia è intervenuta in un magazzino di Primavalle, dove ha trovato droga e una pistola. Durante l’operazione, gli agenti hanno scaricato la sostanza nel water. Sul posto sono stati sequestrati vari veicoli utilizzati per il rifornimento delle piazze di spaccio. La scena ha mostrato un sistema ben organizzato che si muove tra diverse automobili per mantenere attivo il traffico di droga.

Il "caveau mobile" parcheggiato in strada. Sequestrati un chilo di stupefacenti, una pistola clandestina e contanti Un meccanismo oliato, una staffetta continua tra veicoli per rifornire le piazze di spaccio di Primavalle. È quanto hanno smantellato gli investigatori della squadra mobile di Roma e del XIV distretto, che hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 41 anni e una romana di 24. I due sono gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di arma clandestina. Tutto ruotava attorno a una semplice utilitaria parcheggiata lungo la strada, trasformata di fatto in un deposito mobile. Gli... 🔗 Leggi su Romatoday.it

