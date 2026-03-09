Arrestato a Massa Fiscaglia | 30 mesi di carcere per spaccio

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno arrestato a Massa Fiscaglia un uomo di 23 anni, cittadino italiano, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di polizia sul territorio. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà scontare una condanna di 30 mesi.

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2026, le forze dell'ordine hanno arrestato un cittadino italiano ventitreenne nel comune di Massa Fiscaglia. L'uomo, già condannato in via definitiva dal Tribunale di Catania per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, doveva scontare una pena residua di due anni e sei mesi. La richiesta della difesa di sostituire la carcerazione con l'affidamento ai servizi sociali è stata respinta dall'autorità giudiziaria. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri dopo che il giovane era stato rintracciato mentre si trovava nella zona di Massa Fiscaglia. I fatti originari della condanna risalgono al 2023, quando lo stesso soggetto fu scoperto a Catania in possesso di un assortimento variegato di sostanze illegali destinate allo spaccio.