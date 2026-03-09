Arrestato | 105g di hashish nascosti in una busta di pellet

Un uomo di 45 anni, operaio residente in provincia di Pescara, è stato arrestato dai carabinieri di Popoli per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata del venerdì 6 marzo, le forze dell'ordine hanno scoperto oltre 100 grammi di hashish nascosti in una busta di pellet vicino a una stufa. L'indagine è scaturita da un monitoraggio costante dei movimenti sospetti del soggetto, già noto alle autorità, portando al rinvenimento anche di un coltello sporco e di un bilancino di precisione. L'uomo è attualmente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre proseguono gli accertamenti per smantellare eventuali reti criminali più ampie.