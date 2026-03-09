Arosio troppo nervoso al controllo della polizia in strada | in casa aveva un etto di hashish

Sabato pomeriggio a Como, la polizia ha fermato un uomo durante un controllo di routine. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato in casa un etto di hashish. L’uomo, visibilmente nervoso, è stato sottoposto a perquisizione e portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La notizia si riferisce a un episodio avvenuto durante un normale controllo di polizia.

Denunciato un 26enne dopo un controllo in via Statale per Lecco: sequestrati sostanza stupefacente, bilancino e contanti Un controllo di routine della polizia si è trasformato in un'indagine per droga sabato pomeriggio a Como. Gli agenti della squadra volante della questura hanno denunciato un 26enne italiano residente ad Arosio per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato intorno alle 16 in via Statale per Lecco, dove una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio ha fermato un'auto con cinque persone a bordo. Durante l'identificazione dei passeggeri uno dei giovani ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e insofferente alla presenza degli agenti, comportamento che ha insospettito i poliziotti.