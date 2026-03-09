Arona Act chiude la rassegna Spettatori con Aspide Gomorra in Veneto

Arona Città Teatro chiude la rassegna "Spettattori" 2025-2026, con direzione artistica di Mariano Arenella ed Elena Ferrari. Una rassegna che non ha avuto paura di andare controcorrente, di parlare di temi importanti, complessi, d’attualità. Il teatro è anche questo. Sabato 14 marzo alle 21 al teatro San Carlo di via Don Minzoni 17, ad Arona, va in scena "Aspide. Gomorra in Veneto" di Archipelagos Teatro. Un testo che parla di mafia, usura, minacce, violenze. Una storia reale che si è consumata più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Una narrazione che evidenzia anche il coraggio e il senso di giustizia capaci di cambiare i destini. "Abbiamo deciso di concentrare le nostre operazioni nel nord-est perché qui il tessuto economico non è così onesto". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

