Arezzo mantenga la collaborazione con il Politecnico di Milano

Un accordo tra il Polo universitario di Arezzo e il Politecnico di Milano, relativo al corso di ingegneria informatica, è attualmente in discussione. Non ci sono ancora dettagli chiari sull’eventuale interruzione o modifica della collaborazione, ma si registra una crescente preoccupazione tra studenti e docenti in merito alla continuità del programma. La situazione resta da chiarire e sono in corso approfondimenti ufficiali.

Il corso del Politecnico di Milano in ingegneria informatica ad Arezzo, attraverso l'accordo con il Polo universitario Aretino è a rischio? Non sono ancora molte le informazioni al riguardo, ma c'è preoccupazione. A chiedere spiegazioni attraverso un'interrogazione presentata nell'ultimo consiglio provinciale è stato il gruppo Centro Sinistra per Arezzo attraverso un comunicato di Valentina Vaccari. “Il Polo Universitario Aretino rappresenta oggi una delle esperienze più significative di collaborazione tra istituzioni, università e sistema produttivo locale. Nato per ampliare l’offerta accademica nel territorio e garantire il diritto allo studio anche a chi non può trasferirsi in altre città universitarie, il Polo ha costruito negli anni un modello virtuoso di formazione legato alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

