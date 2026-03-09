Arezzo 2026 corsa fra molti candidati | il dopo Ghinelli apre una partita incerta

Arezzo si prepara alle elezioni comunali del 2026 con numerosi candidati in campo, rendendo la corsa molto combattuta e incerta. La gara per la guida del Comune vede partecipare diversi nomi, senza un favorito chiaro. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa e cambiamenti, dopo la fine dell’amministrazione precedente. La campagna elettorale si apre in modo acceso e movimentato.

In pista per il centrosinistra l'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, per il centrodestra l'attuale vicesindaca Tenti. Tutte le ipotesi AREZZO — Le elezioni comunali del 2026 ad Arezzo si annunciano come una delle competizioni più affollate e imprevedibili della Toscana. Dopo due mandati del sindaco Alessandro Ghinelli, il centrodestra è chiamato a gestire una successione politica tutt'altro che semplice. Nel centrosinistra la partita è aperta tra più nomi. Tra i più citati figurano l'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, che ha ufficializzato la corsa, l'avvocato ambientalista Stefano Tenti e l'ex sindaco Francesco Romizi, mentre l'area civica e riformista ha lanciato la candidatura dell'ex parlamentare Marco Donati.

