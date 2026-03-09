Architetto paga 1.200 euro | salvi la famiglia nel bosco

Un architetto ha pagato 1.200 euro per aiutare una famiglia, attualmente rifugiata nel bosco di Palmoli insieme ai parenti provenienti dall’Australia. La famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si trova in questa condizione da tempo, con il loro soggiorno nel bosco che rappresenta una soluzione temporanea. La somma versata ha riguardato questa situazione specifica.

Una soluzione concreta per la famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, attualmente ospitata nel bosco di Palmoli insieme ai parenti australiani. Angelo Pradella, architetto triestino in pensione che rappresenta un fondo di San Marino con mille soci del Nord-Est, ha assunto l’onere economico dell’affitto mensile, fissato a 1.200 euro, destinato all’ex ristoratore Carusi. L’impegno coprirà il periodo fino al compimento del diciottesimo anno di età dei tre piccoli figli della coppia. L’intervento si colloca in un contesto di emergenza abitativa dove i bambini rischiano l’adozione se non viene garantita una dimora stabile. La proprietà immobiliare situata a Tufillo, paese limitrofo, è stata già acquisita per accogliere la prole, mentre la casa di Palmoli rimane il punto di riferimento attuale per la convivenza familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Architetto paga 1.200 euro: salvi la famiglia nel bosco Articoli correlati Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenniUn architetto di Trieste, che ha scelto di restare anonimo, si è offerto di pagare l’affitto dell’abitazione dove risiede, attualmente in affitto,... Leggi anche: Famiglia nel bosco, sindaco: “7.500 euro mese per ospitare bimbi e madre”