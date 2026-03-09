Aqp nuove opere idriche | necessaria l' interruzione momentanea del servizio

Acquedotto Pugliese sta realizzando lavori di manutenzione a Carovigno, che comportano la temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua nel territorio. Le opere sono finalizzate al miglioramento delle infrastrutture idriche e coinvolgono l’intera zona interessata. La sospensione del servizio è prevista in modo limitato nel tempo e riguarda le zone dove sono in corso gli interventi.

L'intervento sarà effettuato per le vie di Carovigno, il prossimo 12 marzo. Avrà la durata di 8 ore CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Carovigno. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 12 marzo 2026 nella zona Carisciola (via Platone, via Sofocle, via Athena, via Socrate e limitrofe) e nel centro abitato via G. Di Vittorio, Via J. Kennedy, Via G. Salvemini. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.