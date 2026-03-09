Apnea sotto il ghiaccio record mondiale per il toscano Luca Casalini

Il toscano Luca Casalini ha stabilito un nuovo record mondiale di apnea sotto il ghiaccio durante un’immersione nel lago di Anterselva in Alto Adige. Ha nuotato per 106 metri in apnea sotto la superficie ghiacciata, dimostrando abilità e resistenza in condizioni estreme. L’evento si è svolto a Porto Santo Stefano, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Porto Santo Stefano – Record mondiale d’apnea sotto il ghiaccio per il toscano Luca Casalini, protagonista di un’impresa sportiva straordinaria nel lago di Anterselva, in Alto Adige, dove ha nuotato per 106 metri in apnea sotto la superficie ghiacciata. L’atleta, originario di Porto Santo Stefano nel comune di Monte Argentario, ha compiuto la prova entrando nella prima apertura praticata nel ghiaccio del lago e riemergendo nell’ultima, dopo aver percorso l’intera distanza sott’acqua senza muta protettiva. Un’impresa che richiede grande preparazione fisica e mentale, oltre a un controllo estremamente preciso della respirazione. La performance è stata registrata nella disciplina dell’ apnea dinamica con pinne, nella quale Casalini ha stabilito il record mondiale apnea sotto il ghiaccio con la distanza di 106 metri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Apnea sotto il ghiaccio, record mondiale per il toscano Luca Casalini Articoli correlati Apnea, record per Casalini: 106 metri sotto il ghiaccio nel Lago di Anterselva – Le fotoDoppia impresa di Luca Casalini che, nel Lago di Anterselva, in Alto Adige, ha stabilito due record mondiali Cmas (Confederazione Mondiale Attività... In apnea sotto il ghiaccio. Casalini tenta il primatoMONTE ARGENTARIO Tutto pronto per l’evento di apnea dinamica sotto ghiaccio organizzato da Bzsub, in programma da oggi all’8 marzo al lago di... DOPPIO RECORD DI APNEA SOTTO I GHIACCI - NEL LAGO ANTERSELVA LUCA CASALINI SCALA IL TETTO DEL MONDO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luca Casalini Temi più discussi: Due record del mondo di apnea sotto i ghiacci. L’impresa di Casalini nel lago di Anterselva; Nuota per 106 metri sotto il ghiaccio, in apnea: record mondiale per Luca Casalini; Apnea sotto il ghiaccio: Luca Casalini firma due record mondiali al lago di Anterselva; ??Sotto il ghiaccio per sfidare il limite: tre record mondiali di apnea al lago di Anterselva. Sotto il ghiaccio per 106 metri: il toscano Luca Casalini firma due record mondiali di apneaL’impresa nel lago di Anterselva, in Alto Adige: l’atleta dell’Argentario ha stabilito due primati iridati CMAS nell’apnea dinamica sotto il ghiaccio senza muta, con pinne e monopinna ... intoscana.it Due record del mondo di apnea sotto i ghiacci. L’impresa di Casalini nel lago di AnterselvaTre tentativi in diverse specialità: dinamica con pinne, con monopinna e senza attrezzi. Conquistati il primo e il secondo, nuotando per 106 metri senza muta di protezione. Nella terza specialità Casa ... rainews.it Al lago ghiacciato di Anterselva il toscano Luca Casalini ha nuotato per 106 metri senza muta in apnea dinamica sia con pinne sia con monopinna. Per lui un sogno che si avvera #ioseguoTgr @TgrRai x.com Al lago ghiacciato di Anterselva il toscano Luca Casalini ha nuotato per 106 metri senza muta in apnea dinamica sia con pinne sia con monopinna. Per lui un sogno che si avvera - facebook.com facebook