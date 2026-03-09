Antonio Luca Iorio Presenta | SIMONA RICOTTA IL VOLTO DELL’ECCELLENZA E IL FASCINO DELLA RIBELLIONE GENTILE

Simona Ricotta: L'Icona di una Nuova Femminilità. Domani, 10 marzo 2026, le edicole e il web si accendono con il volto di Simona Ricotta. A 47 anni, Simona non è solo una donna bellissima; è il manifesto vivente della donna moderna che ha abbattuto ogni stereotipo. Nel suo ruolo istituzionale presso l' Alta Rappresentanza di Sulmona, incarna il rigore e la competenza, diventando un punto di riferimento per l'intero settore ATA. Ma c'è molto di più dietro la scrivania. La sua pelle racconta una storia di libertà: i suoi numerosi tatuaggi sono i segni distintivi di un'anima che non accetta etichette, fondendo perfettamente l'eleganza formale con una "ribellione gentile" e rock.