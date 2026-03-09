Anna Maggiori | 89 anni di scuola e impegno per Gualtieri

La comunità di Gualtieri piange la scomparsa di Anna Maggiori, donna di 89 anni che ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento e al volontariato nel paese. Per quasi novant’anni, ha lavorato come insegnante e si è impegnata in attività di servizio alla collettività. La sua presenza è stata un punto di riferimento per molte generazioni di residenti.

La comunità di Gualtieri ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Anna Maggiori, donna di 89 anni che aveva dedicato la sua esistenza all’insegnamento e al volontariato. La notizia ha scosso profondamente il paese dove viveva in via Nazario Sauro Nord, lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare. Il suo decesso è stato causato da una malattia breve ma aggressiva, diagnosticata solo di recente. I funerali sono programmati per domani alle ore 15 nella chiesa parrocchiale del comune. La camera ardente è già stata allestita nella sua abitazione, situata nel cuore del paese, permettendo ai parenti e agli amici di rendere l’ultimo omaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

