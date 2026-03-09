A Angri, un atto di vandalismo ha danneggiato la Baita Fenice, il rifugio situato sul Monte Cerreto che attira escursionisti e appassionati di montagna. Sono stati danneggiati alcuni pannelli e strutture all’interno della struttura, senza riportare feriti o coinvolgimenti di persone. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’episodio.

Un grave episodio di vandalismo ha colpito la Baita Fenice, rifugio situato sul Monte Cerreto ad Angri, meta conosciuta da escursionisti e appassionati di montagna. Nei giorni scorsi, alcuni ignoti si sarebbero introdotti all’interno della struttura, arrecando danni a gran parte dei suppellettili presenti. Il gesto ha suscitato amarezza tra quanti conoscono il valore simbolico e comunitario della baita, realizzata e mantenuta nel tempo grazie all’impegno di volontari e amanti della montagna. Il raid all’interno del rifugio. Secondo quanto emerso, tra gli oggetti danneggiati vi era anche un angolo della memoria, spazio particolarmente significativo dove erano custodite fotografie di escursionisti e frequentatori di quei luoghi scomparsi negli anni. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Angri, vandali alla Baita Fenice sul Monte Cerreto

