Il 17 marzo alle 18:00 a Castronno, l’autrice Angela Borghi terrà una presentazione presso lo spazio Materia per parlare del suo nuovo romanzo, intitolato Fiori per la danza macabra. La scrittrice discuterà della pubblicazione e del lavoro dietro alla creazione del libro, coinvolgendo il pubblico presente nell’evento.

Il 17 marzo alle ore 18:00, a Castronno, l’autrice Angela Borghi presenterà il suo ultimo romanzo Fiori per la danza macabra presso lo spazio Materia. L’opera, ambientata sulle rive del Lago Maggiore, riprende i personaggi della dottoressa Teodolinda Caretti e del commissario Arno Brandstätter, immergendoli in un’indagine che parte dall’eremo di Santa Caterina del Sasso. L’evento si svolge nello Spazio situato in via Confalonieri 5, offrendo ai presenti un’opportunità unica di incontrare chi ha trasformato trent’anni di esperienza medica in narrativa gialla. La presentazione non sarà solo una lettura, ma un approfondimento su come l’arte e il territorio lacustre diventino protagonisti assoluti della trama. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angela Borghi a Castronno: arte e giallo sul Lago Maggiore

