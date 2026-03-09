Il 9 marzo 2026, Android Auto introduce una novità che permette di sbloccare il browser e visualizzare contenuti video come YouTube direttamente sul display dell’auto. Questa modifica consente agli utenti di accedere a queste funzioni anche durante la sosta, ampliando le possibilità di utilizzo del sistema mentre il veicolo è fermo. La novità riguarda tutti gli utenti che utilizzano Android Auto.

Il 9 marzo 2026, l’ecosistema Android Auto offre finalmente la possibilità di sbloccare il browser e visualizzare contenuti video come YouTube direttamente sul display del veicolo. Questa funzionalità diventa accessibile solo quando l’auto è completamente ferma, trasformando il sistema di bordo in uno spazio di intrattenimento durante le soste. L’attivazione richiede l’uso di strumenti specifici come Android Auto Apps Downloader per installare applicazioni non ufficiali che aggirano le restrizioni standard del Play Store dedicato ai veicoli. L’evoluzione del sistema permette di consultare forum tecnici o accedere a dashboard di lavoro sullo schermo dell’auto, superando i limiti delle versioni “lite” dei browser mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android Auto: YouTube e browser sbloccati in sosta

