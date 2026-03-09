Ancona | Martinelli batte record europeo over 60 sui 400m

Ieri ad Ancona, sulla pista coperta, un atleta over 60 ha stabilito un nuovo record europeo sui 400 metri. La gara ha visto protagonista un atleta che, con la sua prestazione, ha superato ogni precedente risultato in questa categoria. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati e atleti, testimoniando un momento importante per l'atletica master in Europa.

La pista coperta di Ancona ha ospitato ieri una performance che ridefinisce i confini dell'atletica master europea. Barbara Martinelli, atleta di Castellanza tesserata per la Pro Patria ARC di Busto Arsizio, ha stabilito il nuovo primato continentale nella categoria over 60 sui 400 metri piani. Il cronometro si è fermato sul tempo di 1 minuto e 4 secondi a 51 centesimi, un risultato che supera di quattro centesimi il precedente record detenuto dalla britannica Virginia Mitchell, siglato nel marzo del 2023. Oltre alla vittoria nei 400 metri, l'atleta castellanzese ha conquistato anche l'oro sulla distanza degli 800 metri durante gli stessi Campionati Italiani Master indoor.