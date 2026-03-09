Ancona si colloca al quarto posto in Italia per clima ideale e comfort termico, risultando tra le cinque città con le condizioni climatiche più favorevoli alla vita quotidiana. La città del capoluogo dorico ha ottenuto questa posizione grazie alle sue caratteristiche meteorologiche, che la distinguono nel panorama nazionale. La classifica tiene conto di vari parametri legati alle condizioni atmosferiche e alla qualità dell’ambiente.

Il capoluogo dorico ha raggiunto una posizione d’eccellenza, inserendosi tra le cinque città italiane con il clima più favorevole alla vita quotidiana. Questa classificazione si basa su un’analisi decennale dei dati meteo che evidenzia come la brezza marina e l’assenza di picchi termici estremi abbiano reso Ancona un luogo di benessere climatico superiore rispetto a molte altre realtà nazionali. L’indagine ha esaminato quindici parametri distinti nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025, confermando che il territorio anconetano offre condizioni ideali risiede sul posto. Mentre altre aree soffrono di aria stagnante o ondate di calore insopportabili, qui il comfort è garantito da una ventilazione naturale costante e da temperature miti che non scendono mai troppo in basso né salgono oltre i limiti sopportabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: 4° posto in Italia per clima ideale e comfort termico

