Ancona | 3 donne aprono studio tatuaggi tutto femminile

A Ancona, tre donne stanno per inaugurare uno studio di tatuaggi e piercing tutto al femminile. Le protagoniste sono Barbara Dalessio, Nena Cameranesi e Sara Pirani, che si preparano ad aprire un’attività dedicata alla body art. La nuova sede sarà gestita esclusivamente da donne, offrendo servizi di tatuaggi e piercing nella città. L’apertura è prevista a breve.

Barbara Dalessio, Nena Cameranesi e Sara Pirani stanno per aprire a Ancona uno studio di tatuaggi e piercing interamente gestito da donne. L'apertura è prevista tra maggio e giugno 2026, in coincidenza con la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Il progetto, denominato Blood Sisters Ink, nasce dalla volontà del trio di operare in totale autonomia, staccandosi da ambienti professionali prevalentemente maschili dove non si sentivano a proprio agio. Le tre professioniste anconetane offrono un ventaglio di servizi che spazia dal realismo ai ritratti, dai disegni tribali alla dermopigmentazione semipermanente. La scelta del nome dello studio, che traduce il concetto di sorellanza radicata nel corpo, simboleggia il legame profondo che unisce le fondatrici dopo anni di collaborazione professionale.