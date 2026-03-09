Anche ai gatti piace guardare la tv | perché e cosa vedono dallo schermo

I gatti mostrano interesse per la televisione, soprattutto per i movimenti e gli stimoli visivi che si percepiscono sullo schermo. Questo comportamento è più comune tra i cuccioli o tra i gatti meno esperti, anche se l’attrazione varia da individuo a individuo. Non si tratta di un piacere vero e proprio, ma di una reazione a determinati stimoli visivi che catturano la loro attenzione.

