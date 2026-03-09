Anagni in scena A volte mi domando

Domenica 15 marzo alle 18:00 a Casa Barnekow ad Anagni si terrà la rappresentazione della commedia brillante “A volte mi domando”, scritta e diretta da Alessandra Ferro. L’evento è organizzato presso questa location e coinvolge un cast di attori che interpreteranno il testo scritto dall’autrice. L’ingresso è aperto al pubblico interessato alla scena teatrale locale.

Domenica 15 marzo alle 18:00 a Casa Barnekow ad Anagni sarà in scena "A volte mi domando" commedia brillante scritta e diretta da Alessandra Ferro. Con Maresa Fermanelli e Mario De AmicisQuali sono i nemici di un matrimonio?Tanti, ma forse i più temibili, sono quelli banali: la quotidianità, le monotone abitudini, i piccoli problemi giornalieri da risolvere, la rinuncia a quei piccoli grandi sogni personali e molti altri.Dopo tanti anni, un felice legame d'amore all'improvviso può diventare intollerabilmente pesante e monotono.