Amministrative a Cutrofiano ufficiale la candidatura a sindaco di Elena Ligori

CUTROFIANO – Era annunciata e prevista ma ora diventa ufficiale: Elena Anna Ligori, di professione avvocato e consigliera comunale uscente di minoranza, sarà candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative di Cutrofiano. A renderlo pubblico, in una nota, il Gruppo Misto, di cui la stessa Ligori è espressione. Candidata in lista alle scorse amministrative nel gruppo di Nicola Lillino Masciullo, è stata eletta in consiglio comunale nei gruppi di opposizione, ma nel tempo ha intrapreso un proprio percorso autonomo che oggi si ritrova in questo soggetto civico che si propone di essere "aperto" e "inclusivo". Politicamente è vicina alla figura del consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Pagliaro.