Amedeo Faenza | Trasporti e hotel ci aspettano grandi sfide I turisti sono esigenti

Si respira aria modenese al vertice dell’ospitalità emiliano-romagnola. Amedeo Faenza, già presidente di Federalberghi Modena, proprietario di diverse strutture alberghiere in città e non solo, è stato eletto per acclamazione, il 24 febbraio scorso, alla presidenza di Federalberghi Emilia-Romagna, la principale federazione che rappresenta il comparto alberghiero della regione. Il passaggio di testimone è avvenuto all’insegna della gratitudine verso il presidente uscente, Alessandro Giorgetti che ha sottolineato come "il risultato più importante di questi anni è aver mantenuto la Federazione unita, coesa e capace di parlare con una sola voce. È questa forza collettiva che permette a Federalberghi Emilia Romagna di essere un interlocutore autorevole e di tutelare al meglio gli interessi delle imprese associate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nostra Presidente Patrizia Rinaldis è stata eletta Vice Presidente Vicario di Federalberghi Emilia Romagna e delegata per la Costa, assumendo un ruolo chiave nella nuova squadra guidata dal Presidente Amedeo Faenza. #FederalberghiRimini #aiarimi - facebook.com facebook