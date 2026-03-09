Amaro ritorno a casa La T Tecnica Gema sulle montagne russe Ride Piazza Armerina

A Piazza Armerina, la T Tecnica Gema ha affrontato una partita contro Montecatini, terminata con un punteggio di 76 a 73. Durante l'incontro, Burini ha segnato 8 punti, Isotta 17, D’Alessandro 9, Fratto 2, Vedovato 4, Bargnesi 18, Passoni 10, Bedin 3, Strautmanis 2, mentre Jackson e Benvenuti non hanno segnato. La gara è stata combattuta fino all’ultimo istante.

LA T TECNICA GEMA MCT 73 SIAZ PIAZZA ARMERINA 76 MONTECATINI Burini 8, Isotta 17, D’Alessandro 9, Fratto 2, Vedovato 4, Bargnesi 18, Passoni 10, Bedin 3, Strautmanis 2, Jackson ne, Benvenuti ne. All. Andreazza. PIAZZA ARMERINA Benites 13, Almansi 14, Markovic 9, Cepic 12, Lepichev 9, Colussa 9, Biordi 7, Gallizzi 3, Paulinus, Meluzzi ne, Migone ne. All. Ducarello ARBITRI Foti, Spinello e Petruzzi NOTE Parziali 13-22, 30-48, 52-55 C’erano molti modi per "salutare" il ritorno al PalaTerme: La T Tecnica Gema Montecatini ha scelto quello più "adrenalinico", dando vita ad una partita sulle montagne russe contro la Siaz Piazza Armerina: quel che rimane alla fine è l’amaro in bocca per una sconfitta che rischia di pesare tanto, soprattutto alla luce dei risultati ai piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Amaro ritorno a casa. La T Tecnica Gema sulle montagne russe. Ride Piazza Armerina Articoli correlati "Sulle montagne russe"Un dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti. Leggi anche: Oro, argento e tech sulle montagne russe