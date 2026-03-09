Alterata dall’alcol offende e aggredisce una carabiniera | fermata con lo spray urticante

Una donna di 47 anni è stata arrestata domenica 8 in Piazza del Popolo a Copparo dopo aver alterato dall’alcol, offeso e aggredito una carabiniera. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dai carabinieri di Riva del Po con le accuse di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso con il suo arresto e l’uso dello spray urticante.

Si è conclusa con un arresto la serata di domenica 8 in Piazza del Popolo a Copparo. Una donna di 47 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata fermata dai carabinieri di Riva del Po con le accuse di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte. La 47enne, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, ha intercettato una pattuglia in transito, bloccandone la marcia senza motivo. Davanti ai passanti ancora presenti fuori dai locali in chiusura, la donna ha iniziato a scagliare pesanti insulti all'indirizzo dei militari, prendendo di mira in particolare la componente femminile dell'equipaggio.