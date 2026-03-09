Alpignano | rete termica taglia bollette del 15%

A Alpignano, il 9 marzo 2026, è entrata in funzione una nuova rete di teleriscaldamento gestita da Edison Next. Questa infrastruttura, che serve principalmente il nord della città, permette di produrre calore in modo più efficiente, riducendo le bollette del 15 per cento. Il sistema coinvolge diverse utenze e rappresenta un cambiamento significativo nel modo di riscaldare le abitazioni e gli edifici pubblici.

Alpignano, 9 marzo 2026: una rete di teleriscaldamento gestita da Edison Next trasforma il modo in cui il nord della città produce calore. La centrale attiva dal 2022 copre già 3 GWh di fabbisogno termico, con un’espansione prevista verso sud che porterà la capacità a 10 GWh. Nessuna caldaia condominiale da manutenere più: le famiglie allacciate vedono ridursi le bollette del 10-15% e guadagnano aria più pulita. Il sistema, esteso per circa 4 km nella parte settentrionale del comune, serve scuole, impianti sportivi e caserme, eliminando i costi di gestione degli impianti individuali. La macchina termica di Alpignano. L’impianto situato in via Venaria rappresenta il cuore pulsante di questa rivoluzione energetica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpignano: rete termica taglia bollette del 15% L’Italia taglia le bollette, l’Ue dice noBruxelles impone scadenze stringenti per attuare la transizione energetica ma al tempo stesso se un Paese riesce a dare alle proprie imprese... Leggi anche: Decreto Bollette 2026 in Gazzetta Ufficiale: contributi straordinari sulle bollette elettriche per famiglie e imprese, nuove norme per i data center e per risolvere la saturazione virtuale della rete. TESTO