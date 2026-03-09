All’Università il nono Forum sulle lingue

Dal 12 al 14 marzo si svolge all’Università di Parma il nono Forum Internazionale sul bilinguismo e plurilinguismo, organizzato dalla Cattedra di Slavistica. L’evento riunisce ricercatori, educatori e docenti che discutono di temi legati alle lingue e alla loro promozione, evidenziando l’approccio pratico e scientifico adottato nel convegno. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel settore, con numerosi interventi e sessioni di lavoro.

Dal 12 al 14 marzo si terrà il 9° Forum Internazionale sul bilinguismo e plurilinguismo. Nelle tre giornate verranno affrontate sfide e innovazioni nell’insegnamento del russo come lingua straniera ed ereditaria. Il filo conduttore è la trasformazione della didattica in contesti sempre più plurilingui, digitali e interculturali, promuovendo una visione della lingua come spazio plurale e dialogico, alternativa a concezioni egemoniche ed espansionistiche. L’appuntamento conclusivo di sabato 14 marzo si svolgerà dalle 8.30 all’Istituto San Giuseppe di Milano e sarà dedicato a workshop e masterclass tematici. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

