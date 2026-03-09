All' Hotel Villa Ducale l’assemblea congressuale della Uil Emilia Romagna sede di Parma

Lunedì 9 marzo, presso l’Hotel Villa Ducale di Parma, si è tenuta l’assemblea congressuale della Uil Emilia Romagna sede di Parma, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali della regione. L’incontro è stato organizzato in preparazione al XIII congresso regionale, con l’obiettivo di discutere le questioni legate all’attività sindacale e alle future strategie.

I lavori sono stati aperti dal segretario organizzativo Uil Emilia Romagna Roberto Rinaldi, poi è stata la volta del coordinatore Uil E.R sede di Parma Fabio Piccinini. Si è svolta nella mattinata di lunedì 9 marzo presso Hotel Villa Ducale di Parma l’assemblea congressuale della Uil Emilia Romagna sede di Parma, organizzata in vista del XIII congresso regionale. I lavori sono stati aperti dal segretario organizzativo Uil Emilia Romagna Roberto Rinaldi, poi è stata la volta del coordinatore Uil E.R sede di Parma Fabio Piccinini. Piccinini, ha subito ringraziato tutti gli ospiti intervenuti ed ha messo in evidenza un cruciale problema legato... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025.

Parma e il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie: la città ducale è la più virtuosa in Emilia RomagnaParma si conferma la più virtuosa nella lotta alle mafie attraverso il riutilizzo sociale dei patrimoni illeciti.

Approfondimenti e contenuti su All'Hotel Villa Ducale l'assemblea...

Villa Ducale, il romantico boutique hotel a Taormina incastonato tra Etna e Golfo.Come trasformare una vacanza in hotel a Taormina in una indimenticabile esperienza in uno degli angoli più belli della Sicilia. Nella parte alta di Taormina, perla del turismo siciliano, su un eremo ... agendaonline.it

Villa Ducale: la magia di Taormina in un boutique hotelVilla Ducale è un lussuoso boutique hotel di Taormina. Il complesso ricettivo, nato dalla conversione di una villa, offre ambienti belli ed autentici, aperti al ... pinkblog.it