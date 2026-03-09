Allegri fa finta di nulla | Vittoria da Champions Inter netta favorita scudetto Sì però il Milan

Dopo il derby, l’allenatore della Juventus minimizza, sottolineando il vantaggio di dieci punti sulla Juventus stessa. Nel frattempo, l’allenatore del Milan si limita a commentare la vittoria come un risultato da Champions League, dicendo che l’Inter è favorita per lo scudetto. Allegri, invece, non fa dichiarazioni ufficiali e si concentra sull’analisi della partita.

Max Allegri guarda da un'altra parte, fa finta di niente, cammina sulla scena del delitto come se nulla fosse accaduto. Dopo il derby vinto con l'Inter, guarda la Juventus e il Como: "Abbiamo tenuto la Juve a -10, era importante fare risultato ed è venuta la vittoria. Lo scudetto? Sette punti sono tanti e l'Inter è la squadra più forte. L'Inter rimane la netta favorita". I milanisti sentono e sorridono senza farsi vedere: sanno che Max è furbo e loro, in ogni caso, in questa notte milanese stanno pensando ad altro. L'analisi della partita di Allegri è serena: "Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

