Dopo il derby di Milano, vinto dal Milan per 1-0 contro l'Inter, l'allenatore dei rossoneri ha commentato la partita. Il gol decisivo è stato segnato da Pervis Estupinan al 35’ durante il primo tempo. Allegri ha poi dichiarato che le prossime partite saranno decisive per la stagione. La sfida si è conclusa con la vittoria del Milan, che ora si prepara alle gare più importanti.

E, anche all'epoca, l'allenatore del Milan era Allegri. «Avevo anche dei capelli .», ha ricordato, ridendo, Allegri nel post-partita del derby Milan-Inter. Il tecnico livornese, poi, si è fatto più serio e ha proseguito. «Abbiamo lavorato sette mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Questa è la cosa più importante, perché ora arrivano le partite che contano e che decidono la stagione. L’Inter ha sette punti di vantaggio e sono tanti, resta la squadra più forte e la netta favorita per il titolo. Ma anche noi siamo stati bravi, abbiamo raggiunto quota 60 punti: abbiamo tenuto la Juventus a -10, il Como e la Roma a - 9. Abbiamo difeso in maniera ordinata e quando non prendi gol sei già a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo il derby Milan-Inter: “Ora arrivano le partite che contano, si decide la stagione”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026...

