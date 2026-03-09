Alla Virtus manca l’ultima tripla Stankevicius gigante ma non basta

Nella partita tra Virtus e Benacquista Latina, la Virtus si è fermata a un punto dalla vittoria, con il punteggio di 83-84. Stankevicius ha segnato 31 punti, mentre altri giocatori hanno contribuito con vari punteggi, tra cui Giorgi con 16 e Pollini con 12. La squadra di casa ha tentato di concludere con una tripla, ma senza successo.