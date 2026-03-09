Alla Virtus manca l’ultima tripla Stankevicius gigante ma non basta
Nella partita tra Virtus e Benacquista Latina, la Virtus si è fermata a un punto dalla vittoria, con il punteggio di 83-84. Stankevicius ha segnato 31 punti, mentre altri giocatori hanno contribuito con vari punteggi, tra cui Giorgi con 16 e Pollini con 12. La squadra di casa ha tentato di concludere con una tripla, ma senza successo.
VIRTUS 83 BENACQUISTA LATINA 84 VIRTUS: Baldi 5, Stankevicius 31, Mazzoni 5, Errede, Tambwe 2, Melchiorri 10, Ricci 2, Metsla ne, Giorgi 16, Cosma ne, Sanviti ne, Pollini 12. All.: Baldiraghi. BENACQUISTA LATINA: Maiga 2, Pellizzari 2, Chiti 16, Di Emidio 5, Sacchetti 12, Nwohuocha 2, Cipolla 12, Palombo 2, Bakovic 11, Giombini 12, Taddeo 8. All.: Gramenzi. Arbitri: Purrone di Mantova, Valletta di Montesilvano e Pratola di Francavilla. Note. Parziali: 25-22, 45-45, 58-61. Tiri liberi: Imola 2229, Latina 2432. Tiri da 3: Imola 721, Latina 622. Tiri da 2: Imola 2039, Latina 2137. Rimbalzi: Imola 30, Latina 41. Si strozza in gola l’urlo del pubblico giallonero sulla possibile tripla della vittoria di Giorgi a fil di sirena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro CasertaVIRTUS 73 CASERTA 87 VIRTUS : Baldi 14, Stankevicius 16, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 3, Melchiorri 9, Santandrea ne, Metsla 5, Giorgi 11, Sanviti,...
La Virtus fatica, ma è ancora festa. Stankevicius fa la differenzaVIRTUS 79 QUARRATA 74 VIRTUS : Baldi 10, Stankevicius 26, Mazzoni 4, Errede 5, Tambwe 2, Melchiorri 11, Ricci 10, Metsla ne, Giorgi 6, Cosma ne,...
