Alla Loggia della Gran Guardia le fotografie di Pierfrancesco Bassi nella mostra Gente a Venezia

Alla Loggia della Gran Guardia in Piazza dei Signori si tiene la mostra fotografica “Gente a Venezia” di Pierfrancesco Bassi, aperta al pubblico mercoledì 11 marzo. La mostra presenta una serie di fotografie realizzate dall’autore e sarà visitabile nella grande sala della sede storica fino a data da definirsi. L’evento offre una panoramica sulla vita quotidiana a Venezia attraverso gli scatti di Bassi.

Apre al pubblico mercoledì 11 marzo nella grande sala della Loggia della Gran Guardia, in Piazza dei Signori, la mostra fotografica di Pierfrancesco Bassi “Gente a Venezia”. Attraverso 25 foto bianco e nero in grande formato, l’autore racconta Venezia, una delle città più fotografate al mondo, da una prospettiva originale ed insolita, restituendone un anima più quotidiana e a misura d’uomo. Il curatore della mostra, Claudio Mainardi, sottolinea: «La sequenza di immagini esposte da Pierfrancesco Bassi offre un volto insolito di Venezia, qui non turistica ma fatta soprattutto di persone, spazi e attimi rubati alla quotidianità. È la Venezia di tutti i giorni con calli, ponti, campielli; un grande palcoscenico in bilico tra passato e presente dove si rappresenta la vita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Strage di piazza della Loggia: disposti accertamenti sulle fotografie dell'epoca e sopralluogo a VeronaNel processo sulla fase esecutiva della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, la Corte d’assise di Brescia ha disposto nuovi accertamenti...

La mostra "Dove finisce il cielo, tutto arde. Il mito dell'informale" alla la Sala della Gran GuardiaDal 10 gennaio all'8 febbraio 2026 la Sala della Gran Guardia di Padova ospita la mostra personale di Gaia Perotto, che presenta un ciclo di venti...

Una raccolta di contenuti su Alla Loggia della

Temi più discussi: Caso piscine, terzo sollecito alla Loggia da parte di cinque società natatorie bresciane; Le delegazioni estere in Gran Loggia; La mostra de La Vita Cattolica arriva a Palmanova. Esposizione per tutto il mese di marzo; Riqualificazione loggia di Banchi, il Civ Sestiere del Doge: Noi esclusi dalla commissione, grave.

Macron visita la Gran Loggia di Parigi/ Lo ‘spot’ per il laicismo nel tempio della massoneria: cos’è successoRiarmo, difesa comune, un futuro di scienza e perché no, anche il tempo di provare ad indirizzare il Conclave chiedendo ai cardinali francesi di spingere per un nuovo Papa in continuità con Francesco ... ilsussidiario.net

Il viaggio nella Gran Loggia Alam. Tra cappucci e salotti di velluto: Non abbiamo nulla da nascondereFendenti di luce tagliano il salotto rosso facendo brillare nell’aria onde di polvere. Le panche in legno ricordano la navata di una chiesa cattolica. Tende, bandiere e suppellettili gli conferiscono ... lanazione.it

Davanti alla Loggia dei Lanzi, prima ancora di alzare gli occhi verso Perseo o il Ratto delle Sabine, sono loro a fermarti: i leoni della gradinata. Due guardiani di marmo, immobili eppure “presenti”, come se Piazza della Signoria avesse sempre avuto bisogno - facebook.com facebook